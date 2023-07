Cupra non si ferma mai. Sembra che siano state scattate infatti le foto di un nuovo modella della Formentor completamente rivisitato. I nuovi leaks mostrano la vettura sfrecciare a Nurburgring completamente nascosta da una mimetica.

Ma nonostante questo, ci sono molti elementi che sono stati riconosciuti subito e che differiscono dal modello precedente. Il primo che si nota è la griglia e la grande apertura posizionata sulla parte del paraurti inferiore. Anche i fari sono stati adattati: ora sono più sottili e assomigliano a quelle della Tavascan 2024.

A parte questo, la macchina resta un mistero. Non si sa perché Cupra abbia deciso di rendere questa nuova versione irriconoscibile. Molti pensano infatti che non sia finita qui: potremmo trovare nuovi fanali posteriori e uno scarico molto più sportivo.

Come sono gli interni

Le foto che sono state leakate online hanno mostrato in parte il sistema di infotainment interno, che a prima vista non sembra sia cambiato molto. Molti pensano infatti che Cupra possa decidere solo di modificare alcuni elementi caratteristici e aggiornare il software.

Attualmente 0 notizie anche per quanto riguarda il motore. L’ultima versione montava un quattro cilindri turbo da 2,0 litri che sprigiona 306 cavalli unito da un motore plug-in da 1,4 litri che produce 241 CV.

Non si sa quando verrà rilasciata la nuova versione della Formentor. L’unica cosa certa, è che la casa produttrice ha iniziato a produrre questo modello nel 2020. Molti insiders pensano invece che la nuova auto ridisegnata verrà messa in vendita la prossima primavera, ma Cupra non ha fatto nessun annuncio ufficiale a riguardo.