OnePlus Nord 3, il nuovo mid-range che già in pochissimo tempo ha conquistato tutta la critica, entra ufficialmente nel mercato italiano a partire da oggi, 12 luglio 2023, con una nuova serie di promozioni che permetterà ai consumatori di ricevere premi e regali con l’acquisto del dispositivo.

L’iter da seguire per raggiungere gli obiettivi finali, di cui parliamo a breve, non è particolarmente lungo, infatti per accedervi sarà necessario scegliere uno dei canali social di OnePlus europa, registrare un video su TikTok o Instagram con un filtro creato appositamente dedicato, oppure lasciare un commento sotto uno dei post/video dedicati, e sempre presenti sulle pagine social di OnePlus. Tutto questo entro il 2 agosto 2023.

Al termine della promozione gli utenti potranno davvero vincere premi da sogno: al primo posto si trova chiaramente un viaggio gratuito verso una destinazione esotica, senza comunque dimenticarsi di un servizio fotografico realizzato da un professionista, un tuffo dal cielo con il paracadute, un voucher da utilizzare in una SPA, un buono per mangiare nel proprio ristorante preferito, oppure anche alcuni prodotti OnePlus (tra cui troviamo Nord 3, Buds Pro 2 o anche Pad).

OnePlus Nord 3 – quanto costa

Tutto questo, ad ogni modo, funge generalmente da contorno all’inizio delle vendite di OnePlus Nord 3, un prodotto disponibile da oggi a 449 euro, nella variante 8/128GB, oppure a 549 euro, se considerata la variante da 16/256GB di memoria interna.

Come vi abbiamo già accennato in un precedente articolo, gli utenti che lo acquisteranno entro il 31 luglio, potrà avere la variante 16/256GB a 499 euro, e la possibilità di ricevere gratis in regalo la Fujifilm Instax Mini Link 2, per stampe di altissima qualità.