Oneplus Nord Buds 3 Pro a prezzo shock: il colosso Amazon li sconta 29% del

La musica fa parte della vostra quotidianità? Questi auricolari Oneplus sono perfetti.

scritto da Valentina Acri
oneplus

Non un classico paio di auricolari ma molto di più. Questo modello progettato e realizzato dal noto marchio tech Oneplus si contraddistingue grazie all’eccellente esperienza sonora che è in grado di offrire in ogni circostanza. I Oneplus Nord Buds 3 sono in grado di offrire un suono potente e dinamico grazie alla presenza di trasduttori da 12,4 mm con diaframmi rivestiti in titanio, ma non solo.

Non manca la tecnologia Basswave 2.0 che oltre ai bassi offre voci chiare e qualità audio dinamica. Volete dare il via a esperienze sonore uniche spendendo poco?

Oneplus Nord Buds 3 Pro oggi in offerta

Un’incredibile offerta vi consente di acquistare un nuovo paio di auricolari spendendo pochissimo. Questo innovativo modello a marchio Oneplus dispone di numerose caratteristiche tecniche che lo rendono perfetto per diverse circostanze.

Non manca la riduzione del rumore attiva ibrida fino a 49 dB, con una gamma di riduzione del rumore di 4.000 Hz che consente di bloccare i rumori ambientali rendendo, di conseguenza, migliore l’esperienza di ascolto.

La batteria è un altro dei punti di forza di questi auricolari. Grazie alla batteria a lunga durata con ricarica rapida è possibile godere di ben 44 ore di ascolto con la custodia di ricarica e di 11 ore con una ricarica rapida di soli 10 minuti.

Anche utilizzando questi auricolari all’aria aperta non si hanno problemi dato che con l’algoritmo Clear Call e i tre microfoni integrati viene ridotto il rumore del vento e catturata la voce durante le chiamate. Siete pronti dunque per esperienze sonore uniche?

Offerta
OnePlus Nord Buds 3 Pro, 44 ore di ascolto, riduzione del rumore attivo ibrido da 49 DB, diaframma titanizzato da 12,4 mm, bassi ricchi, 10 minuti per 11 ore di ricarica rapida, nero stellato
OnePlus Nord Buds 3 Pro, 44 ore di ascolto, riduzione del rumore attivo ibrido da 49 DB, diaframma titanizzato da 12,4 mm, bassi ricchi, 10 minuti per 11 ore di ricarica rapida, nero stellato
    56,05 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    Se la risposta è sì, non vi resta che procedere con l’acquisto di questi Oneplus Nord Buds 3 Pro approfittando dello sconto Amazon del 29%. Un’occasione per pagarli solamente 56,05 euro anziché 79.

    Valentina Acri

    Laureata in lingue, letterature e comunicazione interculturale ma da sempre appassionata di tecnologia.