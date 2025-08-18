Oneplus Nord Buds 3 Pro a prezzo shock: il colosso Amazon li sconta 29% del

Non un classico paio di auricolari ma molto di più. Questo modello progettato e realizzato dal noto marchio tech Oneplus si contraddistingue grazie all’eccellente esperienza sonora che è in grado di offrire in ogni circostanza. I Oneplus Nord Buds 3 sono in grado di offrire un suono potente e dinamico grazie alla presenza di trasduttori da 12,4 mm con diaframmi rivestiti in titanio, ma non solo.

Non manca la tecnologia Basswave 2.0 che oltre ai bassi offre voci chiare e qualità audio dinamica. Volete dare il via a esperienze sonore uniche spendendo poco?

Oneplus Nord Buds 3 Pro oggi in offerta

Un’incredibile offerta vi consente di acquistare un nuovo paio di auricolari spendendo pochissimo. Questo innovativo modello a marchio Oneplus dispone di numerose caratteristiche tecniche che lo rendono perfetto per diverse circostanze.

Non manca la riduzione del rumore attiva ibrida fino a 49 dB, con una gamma di riduzione del rumore di 4.000 Hz che consente di bloccare i rumori ambientali rendendo, di conseguenza, migliore l’esperienza di ascolto.

La batteria è un altro dei punti di forza di questi auricolari. Grazie alla batteria a lunga durata con ricarica rapida è possibile godere di ben 44 ore di ascolto con la custodia di ricarica e di 11 ore con una ricarica rapida di soli 10 minuti.

Anche utilizzando questi auricolari all’aria aperta non si hanno problemi dato che con l’algoritmo Clear Call e i tre microfoni integrati viene ridotto il rumore del vento e catturata la voce durante le chiamate. Siete pronti dunque per esperienze sonore uniche?

Se la risposta è sì, non vi resta che procedere con l’acquisto di questi Oneplus Nord Buds 3 Pro approfittando dello sconto Amazon del 29%. Un’occasione per pagarli solamente 56,05 euro anziché 79.