Vodafone, prezzi bassi PER SEMPRE con 200 giga al mese e il 5G

La volontà di Vodafone è quella di battere la concorrenza ancora una volta, soprattutto sul piano della telefonia mobile. Il gestore ha messo appositamente in campo le sue migliori offerte, le quali fanno capo alle celebri linee Silver e Wonder.

Vodafone distrugge la concorrenza a suon di giga: sono arrivate le nuove offerte della gamma Wonder

Una delle più grandi offerte che riesce a concedere al pubblico l’opportunità di ricevere contenuti straordinari per un prezzo eccezionale, è quella di Vodafone. Il provider ha deciso di rendere disponibile una nuova soluzione, la quale al suo interno non scarseggia in termini di minuti e messaggi. Si parte infatti da minuti senza limiti per le chiamate verso qualsiasi numero fisso o mobile, passando ai messaggi senza limiti verso tutti per i più nostalgici. Ovviamente la connessione ad internet è ben equipaggiata grazie alla presenza del 4G più veloce attualmente disponibile e a 150 giga. Il prezzo dell’offerta in questione è clamoroso: gli utenti che la sceglieranno pagheranno solo 7,99 € al mese. C’è però una condizione: per ottenere questo prezzo ogni mese, bisognerà scegliere la modalità di pagamento tipica di Vodafone chiamata Smart Pay.

C’è anche una seconda offerta, la quale è molto simile a quella già raccontata nel paragrafo precedente. L’unico cambiamento consiste nella connessione ad internet, la quale in questo caso sarà disponibile con 200 giga in 4G. Ci sono anche qui minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi provider italiano, ancora una volta con pagamento Smart Pay ogni mese. Il prezzo mensile, bloccato per due anni, è di soli 9,99 € per tutti coloro che la scelgono.