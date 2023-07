Vodafone ha due offerte per battere Iliad, ecco fino a 200 giga al mese

Già il mese di maggio riuscì a mostrare alcune delle migliori soluzioni da parte di Vodafone per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile. Sebbene il celebre gestore anglosassone sia in grado di occuparsi alla grande anche della telefonia fissa, l’ambiente mobile in questo momento è forse il suo miglior terreno di conquista. A dimostrarlo è anche il ritorno di alcune offerte in particolare, le quali sono da attribuire alla celebre gamma Silver. Si tratta di due offerte molto note, interessanti per quanto riguarda i contenuti al loro interno e per il prezzo che le contraddistingue mensilmente.

Vodafone batte tutte le altre aziende con due offerte incredibili, ecco cosa includono al loro interno

La prima grande offerta è quella che concede a tutti la possibilità di avere ogni contenuto per un prezzo finale di soli 7,99 € al mese. Vodafone include all’interno di questa prima promo minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri sia fissi che mobili, messaggi senza limiti ancora verso tutti e infine un quantitativo pari a 150 giga per la navigazione sul web in 4G. Per avere questo prezzo, bisognerà accettare la modalità di pagamento denominata Smart Pay.

La seconda offerta risulta molto simile alla prima, visto che comprende più o meno gli stessi contenuti. La variazione avviene per quanto concerne la connessione web, disponibile con 200 giga in rete 4G. Il prezzo di 9,99 €, bloccato per due anni, comprende anche minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori italiani, ma solo con metodo di pagamento Smart Pay.