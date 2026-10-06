Fastweb rimodula la rete fissa: aumenti fino a 3,52 euro al mese

Una nuova tornata di aumenti è in arrivo per una parte dei clienti di rete fissa: Fastweb ha avviato dal 1° ottobre 2026 una rimodulazione che entrerà in vigore a novembre e farà crescere il canone mensile fino a 3,52 euro, a seconda dell’offerta attiva. Non si tratta di un intervento generalizzato ma di una manovra mirata, che tocca solo alcuni piani tariffari ben precisi.

L’annuncio è arrivato tramite un’informativa pubblicata nella sezione Fastweb Informa del sito ufficiale. Nello stesso momento gli utenti interessati hanno cominciato a ricevere un avviso personale in fattura e nell’area riservata MyFastweb. Non è certo una novità assoluta, visto che nei mesi scorsi l’operatore aveva già ritoccato più volte le condizioni contrattuali della linea fissa, con l’ultima modifica scattata a settembre 2026. Questa volta, a partire dal 1° novembre 2026, il rincaro oscillerà tra un minimo di 0,98 euro e un massimo di 3,52 euro al mese. C’è però un aspetto che attenua un po’ il colpo, perché gli sconti già riconosciuti ai clienti verranno mantenuti.

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Le offerte coinvolte e gli importi del rincaro

Il documento allegato all’informativa riporta l’elenco completo dei piani di rete fissa toccati dalla modifica, ciascuno con la propria forbice di aumento mensile:

FASTWEB Base: 1,54 euro

Fastweb Casa Light: da 1 a 3,04 euro

Fastweb Casa Privilege: da 1 a 3,01 euro

FASTWEB Full: da 1,03 a 3,07 euro

Fastweb NeXXt Casa: da 1 a 3,01 euro

Fastweb NeXXt Casa light: da 1 a 3,01 euro

Fastweb NeXXt Casa LightVer2: da 1 a 3,01 euro

Fastweb NeXXt Internet: da 1 a 3,01 euro

Fastweb NeXXt One Casa: da 1 a 3,01 euro

Fastweb NeXXt One Casa Light: da 1 a 3,01 euro

Fastweb Seven Casa: da 1 a 3,01 euro

FastwebCasa: da 1 a 3,52 euro

FastwebCasa Inbound: da 1 a 3,43 euro

FastwebCasa OutBound: da 1 a 3,01 euro

Internet: da 0,99 a 3,52 euro

Internet+Telefono: da 1 a 3,04 euro

Jet: da 0,98 a 3,01 euro

Joy: da 1,02 a 2,90 euro

Naviga Senza Limiti: da 1,65 a 2,46 euro

Parla: da 1,14 a 2,98 euro

Parla e Naviga: da 1,02 a 2,96 euro

Superjet: da 1,04 a 3,06 euro

Supersurf: da 1 a 3,01 euro

Il meccanismo è quello già visto nelle precedenti modifiche unilaterali dell’operatore. In pratica alcune offerte vengono sostituite con altre, e proprio questo passaggio comporta il ritocco verso l’alto del prezzo mensile. Fastweb motiva la scelta con la necessità di continuare a garantire la migliore qualità di rete e servizi sempre adeguati alle esigenze dei clienti.

Come recedere senza penali entro il 1° gennaio 2027

Chi non intende accettare la nuova tariffa può esercitare il diritto di recesso oppure passare a un altro operatore senza penali e senza costi di disattivazione. La finestra utile resta aperta fino al 1° gennaio 2027.

Le strade percorribili sono diverse. Ci si può rivolgere a un negozio Fastweb, contattare il Servizio Clienti oppure procedere direttamente dall’area MyFastweb, indicando come motivazione “Modifica delle condizioni contrattuali”. In alternativa è possibile spedire una raccomandata A/R a Fastweb SpA, Casella Postale 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI), o inviare una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it. In questi ultimi due casi bisogna allegare una copia del documento d’identità e riportare la stessa causale.

Le procedure valgono sia per chi vuole chiudere del tutto il contratto, rinunciando anche al numero, sia per chi preferisce conservare la propria numerazione fissa attraverso la portabilità verso un altro gestore. Per quanto riguarda eventuali pagamenti rateali ancora in corso, Fastweb lascia libertà di scelta tra il saldo delle rate residue in un’unica soluzione e la prosecuzione della normale rateizzazione.

Fonte: TecnoAndroid