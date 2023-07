Fastweb, presto le SIM in plastica saranno un solo ricordo

Fastweb, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, ha recentemente annunciato l’introduzione di SIM ecologiche, realizzate interamente in plastica riciclata e certificate carbon neutral in fase di produzione. Queste eco-SIM sono prodotte da Thales, un’azienda leader nel settore.

Fastweb: le nuove SIM avranno il materiale dei frigoriferi

A partire dal 3 luglio 2023, le eco-SIM saranno disponibili per l’acquisto sia nei negozi fisici ufficiali monomarca sia online. La distribuzione sarà graduale, in quanto l’operatore dovrà smaltire le scorte rimanenti delle SIM tradizionali. Nonostante il cambiamento nel materiale di produzione, Fastweb assicura che la qualità e l’esperienza d’uso per l’utente finale rimarranno invariate. Le eco-SIM di Fastweb sono ricavate da vecchi frigoriferi.

Anche la confezione delle SIM è stata resa più sostenibile. È realizzata in poliestere biodegradabile ed eco-compatibile, e le sue dimensioni sono state ridotte del 50% per limitare ulteriormente l’uso di plastica. La scheda informativa che accompagna la SIM è progettata per minimizzare la quantità di carta e inchiostro utilizzati. La carta è certificata FSC (Forest Stewardship Council), il che indica che proviene da foreste gestite in modo sostenibile e responsabile.

D’altronde Fastweb si è sempre mostrato propenso verso il rispetto dell’ambiente. La compagnia ha dimostrato un impegno costante verso la sostenibilità. Dal 2015 acquista solo energia proveniente da fonti rinnovabili e mira a diventare carbon neutral entro il 2025. Perfino il suo sito web è progettato per ridurre il consumo di energia, mostrando una pagina scura dopo un periodo di inattività. L’introduzione delle eco-SIM è l’ultimo passo di Fastweb verso un futuro più verde.