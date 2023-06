WhatsApp: aggiornamenti incredibili in arrivo su iOS e Android

La volontà degli sviluppatori di continuare ad aggiornare WhatsApp è una delle ragioni per cui gli utenti amano l’applicazione. Infatti, nonostante la piattaforma al momento sia la migliore al mondo dal punto di vista della messaggistica istantanea, ai vertici sembrano non avere mai la pancia piena. L’obiettivo principale è quello di soddisfare il pubblico e di migliorare l’esperienza utente che non è mai stata così ricca di opportunità. Tra le tante funzionalità e soluzioni che WhatsApp offre, se ne stanno per aggiungere tante altre con i prossimi aggiornamenti.

Sembra infatti chiaro che il colosso riporterà dei nuovi update durante i prossimi mesi, con le novità che riguarderanno sia Android che iOS.

WhatsApp: questi sono alcuni dei nuovi aggiornamenti che stanno per arrivare

Uno dei primi aggiornamenti che WhatsApp sta per riportare e che ha introdotto nella versione beta è quello della barra superiore su Android. Gli utenti potranno infatti vederla sia nera che bianca a seconda della modalità attivata. Il tutto sarà sempre più in tema Material Design 3.

Ma se non ce ne fossero già abbastanza, WhatsApp si appresta a migliorare anche il lato stickers. Molti nuovi adesivi sono in arrivo infatti per la piattaforma Windows, la quale non smette mai di aggiornarsi.

In merito ad iOS, sembra ormai chiaro che a breve arriverà in pianta stabile il nuovo aggiornamento con un’interfaccia parzialmente modificata per quanto riguarda gli Action Sheet. L’esperienza utente sotto questo aspetto è stata infatti nettamente migliorata. Bisognerà solo attendere qualche settimana e tutto potrebbe essere finalmente effettivo.