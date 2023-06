Falla 4G, la connessione è in pericolo su Vodafone, TIM, WindTre e Iliad

Tempo fa alcuni ricercatori hanno scoperto una pericolosissima falla nel 4G, la connessione di rete mobile più utilizzata al mondo, infatti, non sarebbe sicura, anzi potrebbe nascondere alle proprie spalle un’insidia molto grande, che porterebbe al completo furto dei dati sensibili degli utenti, che ogni giorno si collegano ignari ad internet con il proprio dispositivo mobile.

Prima di proseguire, è importante sottolineare che si tratta di una problematica di difficile attuazione, alla quale le stesse aziende di telefonia non possono e non riescono a porre rimedio. Il malfattore dovrebbe comunque trovarsi nelle immediate vicinanze della propria vittima, ed allo stesso tempo dovrebbe essere in possesso di una attrezzatura decisamente costosa. Tutti aspetti che riducono le probabilità di attuazione, sui quali comunque dovete prestare la massima attenzione, verificando periodicamente che non vi siano differenze nel comportamento dello smartphone.

Falla 4G, in cosa consiste

La falla 4G sta nell’offrire al malvivente la possibilità di creare un’antenna fittizia, con la quale fingersi un’antenna 4G ufficiale, ciò porta quindi lo smartphone a collegarsi direttamente alla stessa, fornendo al suddetto la possibilità di avere libero accesso a tutte le informazioni contenute nello stesso, nonché i dati effettivamente scambiati. In tal modo potranno ascoltare le chiamate, leggere i messaggi inviati, scoprite quali sono i siti internet visitati e tantissimo altro ancora.

Come vi dicevamo anzitempo, l’attuazione è molto complessa, e quindi il rischio reale è limitato, ma esiste la possibilità di assistere a tutti gli effetti ad una situazione di questo tipo, di conseguenza consigliamo caldamente di prestare sempre la massima attenzione.