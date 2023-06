Falla 4G pericolosissima, cosa rischiano gli utenti

Utilizzare il proprio smartphone quotidianamente per connettersi al web può portare all’esposizione a rischi molto alti per quanto riguarda la sicurezza. I dati degli utenti possono essere messi infatti a serio rischio, almeno secondo gli ultimi studi che sono stati condotti in merito alla vulnerabilità della connessione 4G.

Questa sorta di falla è stata scoperta ormai qualche anno fa, quando fu avanzata la speranza di riuscire a risolvere il tutto brillantemente. A quanto pare una soluzione definitiva non è stata trovata e quindi tutti potrebbero cadere vittime di alcuni malintenzionati. Questi ultimi però dovrebbero essere in grado di disporre di attrezzature molto costose e scegliere specificamente l’utente su cui accanirsi.

Falla 4G: quali sono i rischi degli utenti che navigano in rete

Il tutto avviene in maniera abbastanza articolata: grazie al protocollo 4G si può stabilire un collegamento occulto tra antenna e dispositivo. Questo permette all’hacker di turno di poter accedere ai dati che vengono scambiati, e quindi anche alle password, alle chiamate e alle conversazioni.

Gli operatori si stanno sforzando in ogni modo per risolvere questo problema trovando una soluzione definitiva. Allo stesso tempo risulta importante anche prestare quanta più attenzione possibile alle anomalie. Nel caso in cui il vostro smartphone dovesse presentare improvvisamente dei banner pubblicitari che non avete richiesto, dovrebbe scattare il primo campanello di allarme. La stessa cosa dovrebbe succedere anche nel caso in cui il dispositivo tenda a riavviarsi da solo. Si tratterebbe di segnali invocabili riguardo a qualcosa di strano che sta avvenendo, legato probabilmente alla falla 4G.