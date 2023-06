WhatsApp nel corso degli ultimi mesi ha subito a tutti gli effetti una vera e propria trasformazione, in breve tempo sono state introdotte innumerevoli funzioni che hanno stravolto l’esperienza finale, permettendo così di godere di un servizio molto più vicino ad esempio a Telegram.

Una delle funzioni più attese prende il nome di messaggi effimeri, questa riguarda più che altro la possibilità di inviare messaggi che si autodistruggono, ottenendo così una maggiore privacy, rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere. Gli utenti possono infatti impostare un limite temporale, al termine del quale il messaggio viene cancellato definitivamente dai server di WhatsApp, risultando completamente inaccessibile.

WhatsApp, un nuovo trucco da spavento

Il trucco di cui vi parliamo oggi riguarda più che altro la possibilità di fruire sin da subito della suddetta funzione, senza dover attendere un futuro aggiornamento. Abbiamo infatti verificato che sull’app Android è già perfettamente fruibile, senza obbligare l’utente ad attendere ancora.

Per usufruirne non dovete fare altro che aprire l’app di messaggistica, e selezionare la chat he volete privatizzare. A questo punto spostatevi nella sezione Impostazioni premendo i tre puntini, per poi virare direttamente sulla voce Messaggi Effimeri. Nella nuova finestra, troverete l’intervallo temporale che è possibile impostare, va da un limite minimo di 24 ore, fino ad un massimo di 90 giorni; senza ulteriori modifiche il tutto verrà applicato solamente sulla chat di riferimento, in caso contrario potrete estenderlo anche verso altre chat, selezionando la voce presente poco sotto.