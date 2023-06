Avete mai sentito parlare di SIM Swap? si tratta a tutti gli effetti di una truffa molto pericolosa che può portare alla totale perdita dei dati sensibili, con il conseguente furto di denaro dal conto corrente bancario, per questo motivo necessita della massima attenzione da parte del consumatore finale.

Il raggiro ha inizio, dopo l’individuazione della vittima designata, con un’analisi dei suoi social network, i malviventi inizialmente puntano infatti a scoprire tutte le informazioni, raccogliendole sui social network e similari. Se aveste condiviso troppi dati, potreste essere soggetti più a rischio, proprio perché questa prima fase è fondamentale per la buona riuscita della truffa.

SIM Swap, in cosa consiste la truffa

Fatto questo, il malvivente invia una richiesta di sostituzione SIM all’operatore di cui effettivamente la vittima è cliente, motivandola con lo smarrimento o il danneggiamento, e fornendo tutte le risposte alle domande di sicurezza, grazie alla raccolta dei dati avvenuta sui social network.

Il passo successivo consiste nel tentativo di accesso al conto corrente, infatti dopo essere entrati in possesso del numero di telefono, è molto più semplice poter tentare di rubare il denaro dal conto corrente, poiché il messaggio per l’autenticazione a due fattori ricevuto dalla banca, non verrà più inviato all’effettivo cliente, ma al vero e proprio malvivente.

Come avete potuto voi stessi notare, si tratta di una truffa estremamente pericolosa che può causare non pochi danni all’utente finale. L’unico consiglio che possiamo dare è di prestare la massima attenzione a ciò che condividete in rete.