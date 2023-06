TIM, Vodafone, Iliad e WindTre: si riaccende la guerra in estate con queste offerte

Nel mese di giugno si ampliano le proposte nel mondo della telefonia mobile. Per la stagione estiva, TIM, Vodafone, Iliad e WindTre mettono in campo alcune tra le proposte più interessanti per il pubblico, con la garanzia di costi ridotti e con la presenza di soglie di consumo molto ampie.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori offerte per l’estate

La grande promozione di casa TIM è certamente la TIM Wonder. I clienti che si trovano ad attivare questa ricaricabile riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 100 Giga per la connessione di rete anche con le velocità del 5G. Il prezzo per il rinnovo della proposta sarà di soli 9,99 euro al mese.

Controbatte Vodafone a questa promozione di TIM con la Special 100 Giga. I clienti che optano per quest’offerta riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la connessione di rete. Molto conveniente il costo pari a 9,99 euro al mese.

In questa seconda metà di giugno, la promozione migliore di Iliad torna ad essere la Giga 150, ovvero la tariffa storica del provider francese. Gli abbonati potranno beneficiare di chiamate senza limiti, SMS verso tutti e 150 Giga a soli 9,99 euro al mese.

La risposta finale di WindTre a TIM, Vodafone e Iliad è senza ombra di dubbio la WindTre Star+. I clienti che scelgono questa tariffa avranno minuti senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 70 Giga al costo di 7,99 euro ogni trenta giorni.