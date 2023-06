La scheda tecnica del Samsung Galaxy Watch 6 non è ancora trapelata ma il lancio è ormai vicinissimo e stanno circolando i primi dettagli su quello che sarà il suo aspetto.

Tenendo conto di quanto emerso in rete, il Galaxy Unpacked di quest’anno avrà un unico portatore di vere e proprie novità: il Galaxy Z Flip 5. Fatta eccezione per il pieghevole a conchiglia, i nuovi dispositivi Samsung potrebbero non accogliere importanti aggiornamenti, almeno dal punto di vista estetico.

Samsung Galaxy Watch 6 arriverà con display più grande e cornici più sottili!

Proprio come il Galaxy Z Fold 5 apparso in foto soltanto pochi giorni fa, anche il Samsung Galaxy Watch 6 non sembra sfoggiare particolari novità estetiche. Il colosso non apporterà modifiche rilevanti ai suoi prossimi dispositivi, anzi sembra proprio che farà un passo indietro riaccogliendo delle componenti tipiche dei suoi smartwatch.

Samsung Galaxy Watch 6 arriverà anche nella versione Classic!

Anche quest’anno lo smartwatch arriverà in due modelli differenti, la versione standard sarà accompagnata dal modello Classic. I dispositivi sono già apparsi in alcune immagini diffuse in rete da Roland Quandt e molto probabilmente le stesse foto saranno utilizzate da Samsung per la pubblicizzazione degli smartwatch.

Pur non avendo ancora a disposizione delle informazioni ufficiali, le foto permettono di notare il ritorno della ghiera rotante sul Galaxy Watch 6 Classic e questa sarà molto probabilmente la novità di rilievo degli indossabili Samsung di quest’anno. Inoltre, sembra che il colosso abbia intenzione di ridurre lo spessore delle cornici del display pur mantenendo invariate le misure della cassa.

Maggiori novità sono attese dal punto di vista tecnico. Samsung potrebbe introdurre nuovi sensori permettendo agli utenti di usufruire di funzionalità inedite, tra le quali il monitoraggio dell’aritmia cardiaca, che consentirà di ottenere informazioni sullo stato di salute del cuore in tempo reale.