Da ieri 8 giugno 2023, CoopVoce ha messo disponibile una nuova offerta chiamata CoopVoce Evo 200, con la quale è possibile usufruire di minuti illimitati, 1.000 SMS e 200 Giga di traffico internet in 4G al costo modico di 7,90 euro.

Il primo mese, per tutti i nuovi clienti in portabilità, sarà del tutto gratis. Per i nuovi clienti che, invece, effettuano l’attivazione online con spedizione a domicilio, saranno costretti a sostenere un costo iniziale di 9,90 euro, dove sarà inclusa la spedizione, l’attivazione, primo mese anticipato e SIM ricaricabile.

Se l’acquisto verrà invece effettuato tramite un punto vendita fisico, si dovrà versare ben 10 euro per la SIM di CoopVoce, con 5 euro di traffico incluso, oltre che una prima ricarica per il primo mese dell’offerta in anticipo.

CoopVoce: ecco la promozione Evo 200 nel dettaglio

La promozione di CoopVoce Evo 200 sarà disponibile anche con Self-SIM, ossia la scheda telefonica confezionata acquistabile mediante i punti vendita Coop aderenti. In tal caso, la spesa iniziale sarà pari a 9,90 euro. Dopodiché, nel momento in cui la portabilità verrà portata a termine, si andrà a ricevere un bonus di traffico telefonico che ammonta a 9,90 euro.