Kena Mobile ASSURDA, l'offerta da 130GB è quasi gratis e distrugge Vodafone

Parlare dei vari gestori mobili che si occupano di telefonia, è ormai un argomento di attualità. Tutti gli utenti sanno benissimo che potrebbero risparmiare da un momento all’altro semplicemente cambiando bandiera, scegliendo quella che magari offre il prezzo minore e più contenuti. Kena Mobile ne è l’esempio.

Per tutti coloro che fino ad ora non avevano ancora avuto modo di scoprirla, ora potranno avere una grande prova di cosa significa sottoscrivere la nuova STAR di Kena. Il provider si mette a disposizione del pubblico mettendo in gioco tutti i contenuti migliori e un prezzo mensile da paura. L’offerta che attualmente è riservata agli utenti Tiscali, Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Lyca Mobile e a coloro che provengono da altri provider virtuali, costa ogni mese solo 6,99€. Questo prezzo vale per sempre, ciò significa che non cambierà mai visto che il provider non consente alle rimodulazioni di influire.

Kena Mobile: le nuove offerte disponibili per pochi euro al mese, ecco la STAR con 130GB in 4G

Ma veniamo a cosa è possibile trovare all’interno di questa nuova offerta STAR: per il prezzo citato qualche riga più in alto, troverete davvero di tutto. Si parte infatti da minuti senza limiti per telefonare qualsiasi operatore telefonico fisso o mobile, passando poi per 1000 messaggi verso tutti per poi terminare nel punto cruciale che consiste in 130 giga per navigare in internet.

Ricordiamo che ci sono svariate opportunità che derivano dalla scelta di questa offerta. La prima è quella dell’attivazione che è gratuita, esattamente come la scheda e la sua consegna.

Ricordiamo poi che proprio la SIM è abilitata anche a navigare all’estero per un totale di 7 giga ogni mese. Questo significa che non ci saranno problematiche di nessun genere nel viaggiare all’estero con Kena Mobile nel proprio smartphone. L’offerta è ancora valida sul sito ufficiale e potrebbe scadere da un momento all’altro. Proprio per questo motivo il nostro consiglio è quello di valutare presto se sottoscriverla o meno.