I futuri aggiornamenti di WhatsApp vedranno l’introduzione di interessantissime funzioni che potranno indubbiamente andare a rendere più semplice la vita degli utenti che periodicamente utilizza l’applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Meta.

Più volte nelle ultime settimane vi abbiamo ampiamente parlato della possibilità di auto-inviarsi i messaggi, ovvero di creare una chat privata a cui soltanto i possessori dell’account potranno accedere. Ma cosa ci riserva precisamente il futuro? quali saranno i prossimi aggiornamenti di cui potremo a tutti gli effetti godere?

WhatsApp, quali saranno i futuri update

La prima novità riguarderà molto probabilmente i gruppi, fino ad oggi gli utenti che abbandonavano una situazione di questo tipo, andavano involontariamente a mostrare a tutti gli iscritti il loro abbandono. Per garantire maggiore privacy, sarà possibile uscire dal gruppo senza che gli altri lo sappiano.

La funzione che tutti stiamo aspettando riguarda la possibilità di modificare i messaggi, già presente da tempo immemore su Telegram, la rivale più agguerrita di WhatsApp, finalmente dovrebbe venire integrata, come anche la possibilità di cancellare il messaggio anche due giorni dopo l’invio (non solo nelle chat singole, anche nei gruppi).

In ultimo parliamo dell’ultimo accesso, sempre nell’ottica di garantire maggiore privacy all’utente, gli utenti potranno presto selezionare a quali contatti mostrare l’ultimo accesso, o meglio l’ora ultima in cui si sono collegati all’applicazione in oggetto, in modo che non tutti possano effettivamente saperlo (senza comunque rimuovere il contatto dalla rubrica).