Una primavera ricca di novità attende tutti gli utenti di WhatsApp. Nelle ultime settimane, gli sviluppatori della chat di messaggistica più importante al mondo hanno fatto trapelare una serie di aggiornamenti in arrivo su Android, aggiornamenti particolarmente rilevante sia per il pubblico che per gli addetti ai lavori.

WhatsApp, le funzioni che arriveranno presto in chat

Obiettivo cardine di WhatsApp in questa sua fase storica è quella di privilegiare gli upgrade che vanno a rafforzare la privacy e la riservatezza del pubblico.

In primo luogo, una delle novità più attese dagli utenti di WhatsApp è la dilatazione dei tempi possibili per l’eliminazione di un messaggio, una volta inviato. In caso di mancata visualizzazione del testo o del file multimediale da parte del destinatario, il mittente avrà ora più di due giorni per procedere all’eliminazione unilaterale. Questa novità vale sia per le chat singole che per le conversazioni di gruppo.

Sempre per i gruppi vi è un secondo cambiamento. A differenza di quanto previsto sino ad ora, ed in base a quelle che sono state le incessanti richieste del pubblico, gli utenti di WhatsApp avranno la possibilità di uscire da una conversazione allargata a più iscritti senza mostrare alcuna notifica di avvenuta cancellazione dal gruppo ai restanti partecipanti.

La terza e conclusiva novità riguarderà la privacy legata all’ultimo accesso. A differenza di quanto avviene attualmente sulla piattaforma, a breve gli utenti di WhatsApp potranno selezionare a quali contatti mostrare l’ultimo accesso sulla piattaforma, senza tuttavia cancellare definitivamente e in modo generale l’informazione per tutti i contatti della rubrica.