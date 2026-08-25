Tesla Cybercab, il debutto su strada arriva il 3 settembre ad Austin

Tesla Cybercab arriva finalmente davanti alle telecamere il 3 settembre ad Austin, e stavolta non si tratta di un prototipo che gira su un set cinematografico. L’annuncio è passato da un post su X e dalle prime mail di invito spedite direttamente dall’azienda, un segnale che i tempi sono maturi. Per Elon Musk non è una serata qualsiasi tra quelle già viste, ma il momento in cui la scommessa più grossa sulla guida autonoma deve smettere di essere una promessa e diventare un mezzo che si muove sull’asfalto.

Il dettaglio che colpisce di più, guardando le immagini circolate finora, riguarda l’abitacolo. Due sedili, nient’altro. Nessun volante, nessun pedale, zero comandi manuali a disposizione di chi sale a bordo. Una scelta radicale che chiude ogni discussione sulle vie di mezzo tra assistenza alla guida e autonomia vera.

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Due posti e nessun comando a bordo

Cybercab non finirà nelle concessionarie e non sarà venduto ai privati, almeno secondo i piani attuali. La destinazione è un’altra, cioè la flotta dei Robotaxi, dove affiancherà le Model Y modificate che Tesla sta già usando per i test dei viaggi senza conducente. I primi trasporti reali con passeggeri a bordo sono partiti a luglio, però con una limitazione precisa, perché a salire sono stati solo i dipendenti dell’azienda.

Il precedente pubblico risale a ottobre 2024, durante l’evento We, Robot organizzato negli studi Warner Bros di Burbank. Lì il veicolo si era mosso, certo, ma soltanto lungo un percorso chiuso e controllato, una passerella più che una prova su strada. Da allora chi segue la vicenda aspettava di capire quando sarebbe arrivato il passaggio successivo, quello che conta davvero, con traffico vero, incroci veri e imprevisti che nessuno può scriptare in anticipo.

La differenza tra le due situazioni è enorme. Una cosa è far girare un mezzo dentro un lotto privato con telecamere puntate addosso, un’altra è metterlo in mezzo alle auto di Austin insieme a pedoni distratti, cantieri improvvisi e semafori che cambiano nel momento sbagliato.

Non solo un’auto, ma un cambio di rotta per Tesla

Dietro la data di settembre si muove qualcosa di più ampio rispetto al lancio di un nuovo modello. Per Tesla è l’inizio di una trasformazione, con un passo indietro dal ruolo di semplice costruttore di automobili e una spinta decisa verso robotica e intelligenza artificiale. Una direzione che Musk ha indicato più volte e che ora prende forma concreta.

In mezzo ci sono anni di lavoro sul software Full Self Driving e un hardware aggiornato di continuo. La piattaforma AI4 montata oggi sulle vetture sta per lasciare spazio ai nuovi chip AI4.5 e AI5, componenti pensati per garantire al sistema la potenza di calcolo necessaria a gestire situazioni complesse senza bloccarsi. Perché il traffico quotidiano, quello vero, è fatto di micro decisioni continue che richiedono una capacità di elaborazione molto superiore rispetto a un percorso pulito e prevedibile.

Il punto è tutto lì. Dopo una lunga serie di annunci, promesse rimandate e date spostate in avanti, la visione di Musk affronta l’esame che conta di più, cioè dimostrare che un’auto senza guidatore sappia cavarsela da sola in mezzo alle strade di tutti i giorni. Austin diventa il banco di prova, con un robotaxi progettato da zero per fare esattamente quello e nient’altro.

Chi ha ricevuto l’invito racconta di aspettative alte, e non solo per il veicolo in sé. Il 3 settembre servirà anche a capire quanto rapidamente Tesla intenda ampliare il servizio, con quali numeri e in quali città oltre a quella texana dove tutto è cominciato. Il calendario dei prossimi mesi dipenderà molto da quanto verrà mostrato quel giorno.