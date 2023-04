Il noto marchio automobilistico BMW sta continuando i vari test di efficienza si strada delle sue prossime vetture.tta queste, ci sarà la nuova serie elettrica BMW i5. Nel corso delle ultime, in particolare, la versione station wagon è stata immortalata durante questi test in alcune foto spia. Vediamole qui di seguito.

BMW i5, continuano i test dell’elettrica nella versione station wagon

Continuano senza sosta i vari test su strada delle prossime vetture del marchio automobilistico tedesco BMW. Come già accennato in apertura, in queste ore la versione station wagon è stata avvistata su strada durante questi test ed Immortalata in alcune foto spia.

Osservando le foto spia emerse in rete, sono chiaramente visibili numerosi camuffamenti sulla carrozzeria per non lasciare intravedere le caratteristiche estetiche. Nonostante questo, sono però visibili alcuni dettagli che lasciano pensare che si tratti della versione sportiva BMW i5 M60. Tra questi, si intravedono infatti le pinze di colore rosso sui freni.

Si capisce inoltre che la vettura è la versione elettrica dalla presenza di alcuni adesivi con su scritto Electrified Vehicle. Le foto emerse in rete non lasciano vedere tuttavia gli interni. Dalle precedenti indiscrezioni, però, sappiamo che all’interno della nuova vettura ci sarà tanta tecnologia. Sarà infatti presente il BMW Curved Display, che includerà sia il display per il sistema di infotainment sia il display per la strumentazione digitale.

Rimaniamo per il momento in attesa di ulteriori dettagli estetici e soprattutto tecnici. Ricordiamo che la nuova BMW i5 dovrebbe essere annunciata ufficialmente nel corso del prossimo anno.