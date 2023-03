Apple potrebbe scegliere il titanio per realizzare la scocca di iPhone 15 Pro Max

I nuovi modelli di iPhone 15 Pro che arriveranno quest’anno potranno presentare una piccola rivoluzione tecnica. Sembra che Apple possa introdurre un nuovo telaio per i flgaship.

Il materiale scelto potrebbe essere il titanio che farà la propria comparsa su uno smartphone della mela per la prima volta. Una scocca realizzata in titanio potrebbe portare a un design più leggero, una maggiore resistenza e altri vantaggi.

Infatti, potrebbe essere uno dei più grandi cambiamenti di design per l’iPhone degli ultimi anni. Inoltre, rappresenterebbe la fine dell’era dell’acciaio inossidabile che è iniziata con l’iPhone X nel 2017.

Apple punta a rivoluzionare il design di iPhone 15 Pro Max e offrire la massima resistenza grazie ad una struttura realizzata in titanio

Finora, diverse fonti hanno riferito che il design dell’iPhone 15 Pro e dell’iPhone 15 Pro Max (o iPhone 15 Ultra) potrebbe prevedere un nuovo design in titanio. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato il Tweet di ShrimpApplePro. Purtroppo, questo leaker non è sempre stato affidabile, quindi per il momento è meglio prendere l’informazione con le pinze.

Tuttavia, sembrano esserci diverse conferme riguardo un cambio di design importante per iPhone 15 Pro. Anche l’analista di JP Morgan Chase Jeff Pu crede che questo cambiamento sia legato al passaggio ad una scocca in titanio.

Questa notizia sembra confermata anche dal nuovo approccio che l’azienda di Cupertino avrà per i display. Infatti, le ultime indiscrezioni indicano che Apple punti a ridurre sensibilmente lo spessore delle cornici.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario lavorare sulla scocca per garantire la giusta rigidità strutturale e resistenza al device. Ecco quindi che il passaggio al titanio potrebbe aiutare in questo senso.

In ogni caso, non sarebbe la prima volta che Apple utilizza il titanio sui propri device. Attualmente l’Apple Watch presenta una finitura in questo materiale. Possiamo immaginare che la versione in titanio sarà una esclusiva delle versioni più costose di iPhone 15 Pro Max.