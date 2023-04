L’operatore virtuale Digi Mobil ha recentemente annunciato l’introduzione di un nuovo servizio dedicato a tutti i propri clienti. Questo servizio è molto utile e già disponibile per la maggior parte di altri operatori.

Stiamo parlando della possibilità di attivare Ricarica Automatica direttamente collegata al proprio conto corrente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Digi Mobil annuncia Ricarica Automatica

I nuovi e già clienti Digi Mobil potranno effettuare, presso gli oltre 4.000 punti vendita Digi in Italia, ricariche automatiche con addebito sul proprio conto corrente, insieme all’attivazione di un’offerta Combo o Illimitato. L’Amministratore Delegato di Digi Mobil Italia, Dragos Chivu, ha commentato: “Da sempre l’impegno di Digi è rivolto ai consumatori offrendo prodotti, soluzioni e tariffe vantaggiose per essere sempre più vicini ai nostri clienti in Italia, in linea con le esigenze di tutti e capaci di accompagnare le persone nella vita di tutti i giorni.

Il nostro obiettivo rimane quello di garantire ai nostri clienti tariffe fisse e trasparenti e questa nuova opportunità di ricarica automatica sul c/c offre tutte queste caratteristiche, salvaguardando l’utente da qualsiasi rischio“. Grazie a questo nuovo servizio i clienti potranno beneficiare di un significativo risparmio in termini di tempo.

Questo nuovo servizio si aggiunge alle già presenti modalità di ricarica offerte da Digi Mobil: ricarica online attraverso la piattaforma Mio Conto di Digi, presso i rivenditori autorizzati Digi, presso i supermercati Penny Market, Esselunga e Unieuro e negli oltre 200.000 negozi dotati di piattaforme Mooney, Snai, Rapicom, E-Pay, tabaccherie Puntolis, edicole o bar abilitati.