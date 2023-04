È una Lamborghini, ma anche un ibrido plug-in. “Il primo V12 ibrido supersportivo plug-in HPEV (High Performance Electrified Vehicle).” dice la casa produttrice, e si chiama Revuelto.

L’auto ha due motori elettrici montati sull’asse anteriore, oltre ad un motore collegato al V12 nella parte posteriore. Ogni motore può generare 147 cavalli, ma la potenza totale è un po’ più complicata.

Lamborghini non voleva un’enorme batteria elettrica. L’azienda voleva qualcosa che fosse leggero, come si addice a un’ipercar di grandi dimensioni. La batteria doveva entrare nel tunnel centrale, dove un tempo risiedevano le trasmissioni (e l’albero di trasmissione anteriore) della Lamborghini.

Il risultato è una batteria da 3,8 chilowattora. Un pacco batteria con una grave limitazione: può produrre solo 187 cavalli.

Un’elettronica intelligente può inviare tale potenza a uno o a tutti e tre i motori nel modo che ritiene migliore. In modalità completamente elettrica, tutta quella potenza andrà per la maggior parte del tempo alle due gomme anteriori.

In caso di necessità, tuttavia, ad esempio in un parcheggio innevato di una baita, Revuelto può essere un veicolo elettrico a trazione integrale. Solo non particolarmente veloce.

Avere motori a montaggio frontale non si limita ad aggiungere potenza. Aiuta anche a migliorare la maneggevolezza. L’unità di controllo di Lamborghini può inviare potenza allo pneumatico anteriore sinistro o destro per fornire un forte effetto di torque vectoring per tirare più forte in uscita da una curva o ridurre il sottosterzo e il sovrasterzo.

Il sistema di alimentazione elettrica offre un totale di 13 diverse esperienze di guida, comprese quelle elettriche AWD. Lamborghini dice che darà anche al guidatore più fiducia al volante.

Un nuovo motore rivoluzionato

Lamborghini non ha abbandonato il V12, ma in realtà lo ha migliorato. Sebbene si tratti di una bestia da 6,5 litri, è molto diverso.

Il nuovo V12 pesa di meno rispetto la versione precedente, oltre ad essere capovolto. La trasmissione ora è dietro invece che davanti. Il V12 eroga 814 cavalli, e ciò da alla vettura un totale di 1001 cavalli quando benzina ed elettrico sono completamente combinati.

Presente anche un cambio a doppia frizione a 8 velocità. Viene fornito con un disaccoppiatore che può inviare la sua potenza direttamente al motore quando il V12 è in funzione. Può anche inviare potenza direttamente alla trasmissione quando il motore a combustione è spento.

Come sempre, il V12 è orgogliosamente esposto sotto la sua copertura trasparente. Il conducente dovrebbe essere in grado di vederlo chiaramente anche attraverso il lunotto.

Arriva da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi dichiarati.