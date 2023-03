Il collezionismo è una passione, quasi un’arte. Molti di noi, per gusto o abitudine, amano raccogliere oggetti particolari con l’obiettivo di creare una collezione unica e rara. Alcuni cercano da anni grandi classici, come francobolli storici o monete antiche, mentre altri negli anni ’80 e ’90 si sono dedicati alle tessere telefoniche, ormai obsolete. Di recente, però, è emersa una nuova tendenza: la raccolta di SIM card, ovvero le schede magnetiche che danno vita ai nostri telefoni cellulari.

SIM Top Number: quanto valgono le più rare?

Da qualche tempo, le SIM card rare sono diventate molto popolari. Si tratta di pezzi unici e quasi introvabili che attirano l’attenzione dei collezionisti e, in alcuni casi, rappresentano un’opportunità di guadagno notevole. Gli esperti di collezionismo hanno introdotto il termine “Top Number” per descrivere queste SIM card che, all’apparenza, sembrano comuni, ma che in realtà hanno un valore elevato sul mercato.

Come si riconosce un Top Number? Il principale indicatore è una sequenza numerica praticamente unica, spesso caratterizzata dall’uguaglianza di tutte le cifre che compongono il numero. La ricerca delle SIM card rare è diventata nota al grande pubblico grazie a un recente servizio del programma Mediaset “Le Iene”, che intendeva individuare le schede di grande valore economico per utilizzarle a scopo benefico.

Di recente infatti, sono state organizzate aste benefiche in cui le SIM card con i Top Number sono state vendute a prezzi elevati, e il cui ricavato è stato devoluto all’Istituto Nazionale Tumori. Ecco una lista delle SIM card rare più ricercate in Italia e i loro prezzi: