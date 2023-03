SIM rare, non tutti conoscono il segreto prezioso delle smart card

Non tutti sanno che potrebbero possedere un tesoro nascosto sotto forma di numero di telefono. Alcuni numeri, definiti “Top Number“, hanno un valore inestimabile per i collezionisti grazie alle loro sequenze numeriche introvabili. In Italia esistono infatti pochissimi esemplari di queste SIM rare, il che le rende estremamente preziose.

SIM rare: l’elenco dei numeri introvabili

Il programma d’inchiesta “Le Iene” ha portato alla luce questo fenomeno in una recente puntata, sottolineando la singolarità e l’unicità delle SIM Top Number. Questi numeri rari non sono sfuggiti ai collezionisti, pronti a spendere cifre considerevoli pur di possederli.

Per cavalcare l’onda dell’interesse per queste SIM, le compagnie telefoniche hanno organizzato un’asta benefica così da mettere all’asta i Top Number. L’evento ha attratto ben seicento collezionisti, ansiosi di aggiudicarsi almeno uno di questi numeri rari. Le offerte si sono susseguite e i vincitori hanno contribuito alla ricerca e al lavoro dell’Istituto Nazionale Tumori, dove è stato devoluto l’intero importo raccolto.

Ecco le sequenze numeriche delle SIM rare più ricercate in Italia e i relativi prezzi raggiunti durante l’asta benefica:

8.600 euro per il numero TIM 33Y XXXXXXX;

per il numero TIM 33Y XXXXXXX; 2.210 euro per il numero 339 YYXXXXX (regalo TIM);

per il numero 339 YYXXXXX (regalo TIM); 1.920 euro per il numero Vodafone 342 XXXXXYY;

per il numero Vodafone 342 XXXXXYY; 856 euro per il numero Wind 320 XYZYZYZ;

per il numero Wind 320 XYZYZYZ; 343 euro per il numero di 3 Italia 393 XY9XXY9.

Questi numeri rivelano quanto possa essere sorprendente il valore di una semplice SIM telefonica. Non a caso la ricerca è diventata una vera e propria passione per i collezionisti, disposti a spendere migliaia di euro per aggiungere un Top Number alla loro collezione.

Tuttavia, è anche necessario prestare attenzione alle truffe legate alle SIM telefoniche, che possono svuotare il conto corrente degli ignari utenti. Ricordatevi sempre di proteggere le informazioni personali e finanziarie e adottare misure di sicurezza per evitare di cadere vittime di frodi.