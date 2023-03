Prezzo bomba su Amazon per uno smartwatch veramente incredibile, la migliore occasione per riuscire a spendere poco, ed allo stesso tempo godere di prestazioni assurde, con le quali riuscire a mettere le mani sui prodotti più in voga del periodo.

I codici sconto Amazon vi aspettano tutti i giorni sul nostro canale Telegram ufficiale, ricordatevi di aprire subito il seguente link, per accedere ai migliori prezzi bassi, ed avere quindi la possibilità di scoprire in esclusiva un risparmio che altrimenti non sareste mai stati in grado di raggiungere.

Smartwatch, prezzo bomba per il nuovo prodotto su Amazon

Lo smartwatch in promozione di cui vi parliamo oggi è marchiato Popglory, è in vendita a soli 39 euro, contro i 59 euro di listino, in modo che tutti gli utenti possano effettivamente godere di uno sconto del 33%, anche per poco tempo (ACQUISTATELO QUI).

Il modello riprende tutte le funzionalità a cui siamo solitamente abituati, quindi parliamo di un terminale con 23 attività, display IPS LCD completamente retroilluminato e touchscreen, cardiofrequenzimetro con misurazione della percentuale di ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno, contapassi, distanza percorsa e calorie bruciate, ma anche completa compatibilità con i principali assistenti vocali e possibilità di ricevere chiamate al polso. Tutto questo ad un prezzo veramente irrisorio, almeno in confronto a quanto il mercato nello stesso periodo è in grado di offrire.

La promozione è gestita direttamente da Amazon, ciò sta a significare che la consegna a domicilio sarà veramente rapida ed avverrà in pochi giorni dall’acquisto, con tutte le protezioni del caso per il cliente finale.