Truffa, ora i malintenzionati colpiscono nei parcheggi dei supermercati

La truffa delle gomme squarciate sta diventando un fenomeno sempre più frequente nei parcheggi dei supermercati. I ladri si appostano con un coltello seghettato in tasca e controllano i clienti che arrivano nascosti dietro le auto o tra i carrelli. Quando individuano un’auto rimasta incustodita, raggiungono la vettura e passano all’azione tagliando una o due ruote in modo preciso e rapidissimo.

Truffa: come agiscono i malintenzionati?

La truffa si sta aggirando momentaneamente a Roma ma potrebbe diffondersi presto in tutta Italia. Le vittime sono soprattutto donne, che cadono spesso nella rete dei malviventi distratte dal carico della spesa (ciò non toglie che possano capitare nelle mani dei truffatori anche gli uomini). L’obiettivo dei ladri è di distrarre i malcapitati che, una volta usciti dai negozi con le buste in mano, intenti a sistemare la spesa sui sedili, lasciano uno sportello dell’auto aperto oppure, in un momento di distrazione, la borsa a terra o sul cofano. Per gli investigatori, non si tratta di gesti di puro vandalismo ma di vere e proprie truffe.

Le vittime della truffa si sono unite sui social per lanciare un appello a segnalare qualsiasi movimento sospetto per evitare furti e raggiri. Si tratta di una variante della “truffa dello specchietto“ o del raggiro con il finto pacco spedito. Gli esperti consigliano quindi di parcheggiare l’auto in luoghi illuminati e frequentati, e di non lasciare oggetti di valore in vista. In caso di dubbio o di avvistamento di movimenti sospetti, è bene chiamare immediatamente le forze dell’ordine.