Gli sviluppatori di Avalanche Software vogliono coccolare i giocatori di Hogwarts Legacy, regalando loro un piccolo oggetto in-game. Si tratta del Mantello di Merlino, che verrà aggiunto automaticamente e gratuitamente al proprio account di gioco.

Riscattarlo è veramente facile e semplice. Come rivelato dagli stessi sviluppatori su Twitter, basterà seguire l’evento dedicato a Hogwarts Legacy che si svolgerà su Twitch. L’appuntamento è fissato per le ore 23.00 di venerdì 24 febbraio e per partecipare è possibile collegarsi al seguente link.

Dopo aver seguito per un minimo di 20 minuti la diretta, sarà possibile ottenere il Twitch Drop del Mantello di Merlino. Gli sviluppatori, però, sono certi che l’interesse per l’evento sarà nettamente maggiore. Infatti, durante questa diretta su Twitch verranno mostrati alcuni degli elementi più interessanti del gioco durante una lunga sessione di gameplay.

Another chance for the exclusive Merlin's Cloak Twitch Drop! Join Avalanche Software on Twitch on Friday, Feb 24th at 2 pm PST/5pm EST. We'll be live for a few hours, starting our studio playthrough of #HogwartsLegacy.https://t.co/ehcf7Z9dK6 pic.twitter.com/E0mBvWM727 — WB Games Avalanche (@AvalancheWB) February 22, 2023

Per essere sicuri di riscattare correttamente il Mantello di Merlino, i giocatori dovranno soddisfare dei requisiti fondamentali. Prima di tutto è necessario possedere un account Warner Bros. Se non si è in possesso di questo account, lo si può creare facilmente e senza costi aggiuntivi. Una volta creato, bisognerà collegare il profilo al proprio account Twitch.

Dopo aver superato i 20 minuti di visione dell’evento, il regalo sarà aggiunto automaticamente tra gli oggetti presenti nell’inventario di Twitch. In seguito, sarà possibile ritrovare il Mantello di Merlino direttamente all’interno di Hogwarts Legacy per equipaggiarlo.

I passaggi da seguire e l’ordine in cui seguirli sono disponibili direttamente sul sito ufficiale di Warner Bros nella sezione FAQ legata ad Hogwarts Legacy. Al momento non è chiaro quali sono le caratteristiche del Mantello di Merlino o le proprietà esclusive di cui è dotato questo oggetto. Non resta che scoprirlo partecipando alla live su Twitch.