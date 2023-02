Vodafone, offerte con 200GB gratis di domenica contro TIM

Perché motivazioni potrebbe convenire a tantissimi utenti rientrare a far parte di un gestore come Vodafone, il quale non è solo qualità. Tutti hanno sempre identificato questo provider come quello perfetto per avere il massimo della qualità in termini di connessione, ma oggi vuole dare la sua impronta anche per quanto concerne i contenuti tra internet, messaggi e chiamate. Nascono quindi due nuove offerte che potrebbero in un certo qual modo rubare utenti alla concorrenza in maniera alquanto rapida.

L’ultimo periodo dunque potrebbe essere quello giusto per Vodafone per recuperare tanti utenti. Il tutto chiaramente soprattutto a spese di quei gestori che hanno intenzione di aumentare i prezzi delle offerte con alcune rimodulazioni, come si sta parlando peraltro già da diverse settimane prima dell’inizio di questo 2023. In basso potete avere un resoconto rapido riguardo alle due promozioni della nuovissima gamma Silver.

Vodafone propone le offerte migliori per battere la concorrenza, ecco cosa potete ritrovarvi a sottoscrivere se decidete di rientrare

Dopo aver visto numerosi offerte di livello, sembra che Vodafone abbia fatto all-in con due proposte di altissimo livello. Si tratta di una nuova gamma Silver, la quale vede due promo differire tra loro solo per il contenuto internet e per il prezzo.

La prima delle due riesce già a sorprendere, visto che costa solo 7,99 € al mese includendo suo interno minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti verso tutti e 150GB in 5G per navigare sul web.

La seconda è praticamente uguale se non per i giga che sono in questo caso 200. Il prezzo è di soli 9,99 € al mese.