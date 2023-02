Jaguar Land Rover, in collaborazione con la propria filiale italiana, ha inaugurato il nuovo Engineering Hub che sorge nel nostro Paese. Questa struttura nasce con lo scopo di sviluppare sistemi di assistenza alla guida e lavorare sulle tecnologie di guida autonoma di prossima generazione nel campo dell’intelligenza artificiale (AI).

Al progetto partecipa anche un partner strategico del calibro di NVIDIA. In questo modo sarà possibile adottare un approccio agile, basato sul lavoro da remoto e sulla digitalizzazione, che costituisce una novità nel campo automotive.

Il nuovo Engeneering HUB andrà ad integrarsi all’attuale network di divisioni progettuali di Jaguar Land Rover. I team di ricerca e sviluppo collaboreranno tra loro operando rispettivamente dal Regno Unito, dalla Repubblica d’Irlanda, dall’Ungheria senza dimenticare Spagna, Germania, Cina e Nord America.

Grazie a questo modello di lavoro ibrido, vari team di specialisti potranno collaborare in un ambiente di lavoro nuovo e meno strutturato, focalizzato sul consegnare ai propri clienti un prodotto su misura, in tempi rapidi e dagli alti standard qualitativi. Il cliente sarà coinvolto in tante fasi del progetto per garantire il raggiungimento degli obiettivi concordati.

La nuova iniziativa in Italia rafforza la strategia “Reimagine” di Jaguar Land Rover, che mira a reinventare il futuro della mobilità per sviluppare veicoli sempre più avanzati, sostenibili e innovativi. La partnership con NVIDIA è fondamentale per il futuro della guida autonoma, e l’azienda britannica sta ricercando, sviluppando e testando le più recenti tecnologie in materia di veicoli autonomi, così come la relativa infrastruttura di supporto necessaria.

Ricordiamo che, a partire dal 2025, tutti i nuovi modelli Jaguar e Land Rover saranno basati su una piattaforma software-defined, che offrirà un’ampia gamma di sistemi automatizzati per la sicurezza attiva, la guida, il parcheggio e l’assistenza alla guida. L’azienda sta intraprendendo una profonda trasformazione digitale, che prevede un grande impiego di capitali e notevoli investimenti in risorse umane e formazione a livello globale.

Le principali aree di Ricerca e Sviluppo dell’Engeneering Hub di Jaguar e Land Rover: ADAS, motorizzazioni e sicurezza

Questo investimento da parte di Jaguar Land Rover permetterà anche la creazione di posti di lavoro. Inizialmente si cercheranno 50 nuove figure relative al campo dell’ingegneria software automotive. In totale si conteranno più di 150 posti di lavoro tra Italia, Spagna e Germania che si aggiungono ai 300 già assunti negli altri Paesi.

Le figure chiave dell’Engineering Hub saranno esperti in sviluppo funzionale, ingegneria dei sistemi, software vision e AI/machine learning, oltre che in ingegneria hardware e V&V (Verification&Validation). Come affermato da Marco Santucci, CEO Jaguar Land Rover Italia: “Offriamo a questi giovani ingegneri grandi opportunità creative in un ambiente di lavoro nuovo, focalizzato sulla consegna di un prodotto di qualità al cliente velocemente, seguendo la metodologia denominata “agile”. Sono orgoglioso di questa iniziativa di Jaguar Land Rover che prevede un grande lavoro delle Risorse Umane nazionali per guidare il futuro dell’industria automobilistica“.