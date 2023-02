A dicembre 2023 Motorola ha rilasciato il suo Moto X40 esclusivamente in Cina. A distanza di pochi mesi la versione globale, chiamata Motorola Edge 40 Pro, potrebbe essere pronta al debutto.

Da settimane si parla dell’arrivo del dispositivo e a dar prova della breve attesa che ci separa dal lancio ufficiale compensa la sua apparizione su GeekBench. Ecco, quindi, le immagini recentemente trapelate in rete e la scheda tecnica dello smartphone in arrivo.

Motorola Edge 40 Pro: design e scheda tecnica del dispositivo!

Il Motorola Edge 40 Pro non presenterà alcuna differenza, fatta eccezione per il nome, rispetto alla versione rilasciata in Cina denominata appunto Moto X40.

Il design rimane invariato così come le colorazioni nelle quali sarà disponibile. Le immagini permettono di osservare la presenza di due opzioni, una in blu e una in nero. Entrambe presentano un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza d’aggiornamento a 165 Hz. Il display presenta anche un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato.

La parte frontale presenta un foro centrale sede della fotocamera, che sarà costituita da un sensore da 60 megapixel. Sul retro, invece, avremo un modulo di forma quadrata con angoli arrotondati contenente tre sensori, dei quali due da 50 megapixel e un terzo da 12 megapixel. Sotto la scocca troviamo un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e una batteria da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida a 125 W.

Il lancio del Moto Edge 40 Pro non ha ancora una data ufficiale ma è probabile il debutto durante MWC di Barcellona, che si svolgerà tra il 27 febbraio e il 2 marzo.