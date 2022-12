Finalmente ci siamo. Nel corso delle ultime ore il produttore Motorola ha tolto i veli in Cina sul suo nuovo smartphone top di gamma. Si tratta del nuovo Motorola Moto X40, il quale sappiamo già che è destinato ad arrivare anche da noi in Europa ma sotto un altro nome, ovvero Motorola Edge 40 Pro.

Motorola presenta in Cina Motorola Moto X40, ovvero Motorola Edge 40 Pro

Motorola ha finalmente svelato senza troppi fronzoli il suo nuovo smartphone di fascia alta, ovvero Motorola Moto X40 (alias Motorola Edge 40 Pro). Spiccano innanzitutto il design e la costruzione di questo dispositivo. Troviamo un look premium con i bordi dei quattro lati del display leggermente curvi ed il frame è realizzato in alluminio di derivazione aeronautica. Il pannello è un OLED da 6.7 pollici di diagonale con una frequenza di aggiornamento inedita pari a 165Hz e con un vetro protettivo Corning Gorilla Glass 7.

È stato curato molto anche il comparto fotografico. Troviamo infatti un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, un sensore grandangolare 50 MP e un sensore teleobiettivo con zoom 2x da 12 MP. Sul fronte la fotocamera è invece da 60 MP. Lo smartphone presenta inoltre la certificazione IP68 e una batteria da 4500 mah con ricarica rapida da 125 watt, wireless 15 watt e inversa a 15 watt. Le prestazioni sono poi affidate al soc Snapdragon 8 Gen 2.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Motorola Moto X40 sarà distribuito in Cina ad un prezzo di partenza di circa 450 euro al cambio. Ricordiamo che questo smartphone arriverà anche da noi con il nome di Motorola Edge 40 Pro, ma per il momento non abbiamo ulteriori dettagli.