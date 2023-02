Proprio nel giorno in cui sono stati presentati i nuovi OnePlus 11, il colosso ha presentato anche nel suo paese d’origine, la Cina, il nuovo modello Ace 2, che arriverà esclusivamente nel paese orientale.

In India, lo stesso modello prenderà il nome di OnePlus 11R e avrà le stesse caratteristiche tecniche. Andiamo a scoprirle insieme.

OnePlus Ace 2 arriva in Cina

Come fa intendere il nome, OnePlus Ace 2 è il successore di OnePlus Ace. Quest’ultimo, presentato in Cina ad aprile 2022, era identico in tutto e per tutto a Realme GT Neo 3 e a OnePlus 10R (variante indiana), come confermato anche dalla stessa azienda qualche giorno prima dell’annuncio ufficiale.

Il nuovo OnePlus Ace 2 ha delle specifiche da vero top di gamma: lo schermo è AMOLED e da 6,74 pollici in risoluzione 1,5K, con supporto al refresh rate fino a 120 Hz e con 1450 nit di luminosità di picco. Per il processore, OnePlus ha optato per uno Snapdragon 8 Gen 1+, unito ad un sistema di dissipazione del calore VC cooling che permette dunque al SoC di funzionare al meglio e di restare al fresco. Per la RAM, si parla di 12 GB o 16 GB di memoria, mentre per la ROM ci si spinge fino ai 512 GB UFS 3.1.

Tra le altre caratteristiche, vale sicuramente la pena citare la fotocamera principale da 50 MP, unita ad un sensore ultrawide da 8 MP e un sensore macro da 2 MP, e il supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC a 100 W, che permette allo smartphone di ricaricarsi del tutto in soli 25 minuti. Il design, infine, ricorda davvero da vicino quello di OnePlus 11. OnePlus Ace 2 sarà disponibile esclusivamente in Cina in colorazione nera e azzurra a 385 euro per la variante 12/256, 425 euro per quella da 16/256 ed infine a 480 euro per 16/512 GB.