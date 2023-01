Il primo febbraio sarà la giornata dedicata all’atteso Galaxy Unpacked, l’evento di Samsung dedicato al lancio della nuova famiglia Galaxy S23. Tuttavia, durante il keynote gli smartphone non saranno gli unici protagonisti.

Infatti, ci aspettiamo anche la presentazione di altri device altrettanto interessanti. Tra questi saranno presenti anche i laptop appartenenti alla serie Galaxy Book 3. Il colosso coreano presenterà una lineup completa di portatili.

La serie sarà composta da Galaxy Book 3 Pro 360, Galaxy Book 3 Pro e Galaxy Book 3 360. Secondo un nuovo report pubblicato proprio in queste ore, a questi tre device se ne aggiungerà anche un quarto, il Galaxy Book 3 Pro SE.

Durante il Galaxy Unpacked, Samsung non presenterà solo i Galaxy S23 ma arriverà anche il laptop Galaxy Book 3 Pro SE

Stando a quanto emerso, Galaxy Book 3 Pro SE sarà caratterizzato da un display AMOLED da 15.6 pollici con risoluzione 1920 x 1080 pixel. Il valore di refresh rate non è ancora noto, ma ci aspettiamo comunque frequenze elevate. Inoltre, il report indica un angolo di visione molto ampio, a conferma della qualità notevole del display.

Passando al processore, Samsung ha scelto di equipaggiare sul Galaxy Book 3 Pro SE un chipset Intel Core i5-1340P di tredicesima generazione dotato di una frequenza operativa a 4.6GHz. La GPU integrata è la Intel Iris Xe e il sistema potrà contare su 16GB di RAM LPDDR5 RAM, e 256GB di SSD NVMe.

La scocca sarà molto compatta, con bordi molto sottili ai lati del display, ma ospiterà una tastiera full-size. La colorazione disponibili al lancio sarà argentata, come per il Galaxy Book 2 Pro. Lato connettività, saranno presenti tutte le porte necessarie come la Thunderbolt 4, HDMI e USB Type-C. Per l’accesso sicuro al device, gli utenti potranno sfruttare il lettore di impronte integrato.

Non ci sono ancora conferme sul sistema operativo montato. Sembra esclusa la presenza di Windows, quindi ci si aspetta che il device sarà spinto da ChromeOS, tuttavia non ci sono certezze in merito. Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutti i dettagli di questo nuovo portatile.