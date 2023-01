La famiglia Galaxy S23 verrà presentata tra poche ore, durante l’evento Galaxy Unpacked del primo febbraio. Il keynote permetterà a Samsung di svelare tutti i segreti della nuova serie di device top di gamma.

Tuttavia, le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi hanno permesso di scoprire molti dettagli sui nuovissimi Galaxy S23. I device, dalla versione base, passando per quella Plus e infine la Ultra saranno caratterizzati dalla presenza del System-on-Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Questo chipset, però, non sarà uguale a quelli attualmente presenti in circolazione. Infatti, Qualcomm e Samsung hanno stretto una partnership per la realizzazione di un SoC completamente dedicato ai Galaxy S23.

Samsung e Qualcomm faranno debuttare sui Galaxy S23 una versione unica e potenziata del SoC Snapdragon 8 Gen 2

Le aspettative sul chipset in questione sono molto alte, in quanto Qualcomm ha sbloccato una potenza leggermente superiore rispetto alla versione base dello Snapdragon 8 Gen 2. In questo modo, i flagship di Samsung potranno contare su un incremento prestazionale che garantirà maggiore potenza agli utenti.

Si tratta della prima volta che Qualcomm offre una versione personalizzata delle proprie soluzioni hardware. Sicuramente, ad influire su questa scelta c’è anche l’accordo pluriennale tra il chipmaker americano e l’azienda coreana per l’utilizzo dei SoC Qualcomm sui device Samsung.

Non resta che attendere il primo febbraio per scoprire tutti i dettagli di questa partnership e, soprattutto, ammirare i Galaxy S23. La famiglia si preannuncia molto interessante, soprattutto sotto il profilo fotografico, con soluzioni pensate appositamente per sfruttare al massimo lo zoom e gli scatti in modalità notturna.