Una promozione unica nel suo genere, la perfetta occasione per accedere ai contenuti di WindTre senza particolari pensieri o problemi, ecco ciò che vi aspetta negli ultimi giorni del mese di Gennaio, anche se potrebbe presentare importanti limitazioni.

E’ bene sapere, infatti, che gli utenti che vorranno richiedere la promozione indicata nell’articolo, dovranno richiedere la portabilità da uno specifico operatore telefonico virtuale, in quanto non potrà essere richiesta da chiunque, ed in altro modo è disponibile solo su vecchia numerazione.

WindTre, le offerte sono uniche nel loro genere

Tra le tante promozioni di casa WindTre, quella che spicca maggiormente è senza ombra di dubbio la Star+, una soluzione che propone all’utente finale la possibilità di accedere a SMS illimitati e minuti infiniti, entrambi utilizzabili verso un qualsiasi numero di telefono in Italia, riuscendo nello stesso tempo a godere di 70 giga di traffico dati. La navigazione prevede la massima velocità del 5G, considerando sempre il collegamento alla rete WindTre, infrastruttura proprietaria e diffusa in tutta Italia.

Il prezzo fisso da versare mensilmente è di soli 7,99 euro, questi verrà addebitato sul credito residuo della SIM ricaricabile, che l’utente nelle fasi iniziali si ritroverà a dover effettivamente acquistare. Non sono previsti vincoli contrattuali di alcun tipo, ciò sta a significare che il cliente potrà decidere di abbandonare WindTre in un qualsiasi momento, senza portare al pagamento di penali o di vincoli legali. L’attivazione, infine, è possibile solamente nei negozi fisici.