La famiglia Galaxy S23 continua a far parlare incessantemente di se. Nonostante la presentazione ufficiale si attesa il primo febbraio, le informazioni sui flagship Samsung trapelano costantemente.

Come anticipato da Ahmed Qwaider su Twitter, i device della famiglia Galaxy S23 si preannunciano dei cameraphone senza precedenti. Samsung ha sempre dato molta importanza a queste feature nei propri top di gamma, ma questa volta il produttore coreano sembra essersi superato.

Le immagini promozionali mostrano dei chiari riferimenti ad un comparto fotografico evoluto. In particolare, le ottiche esprimeranno le migliori prestazioni in condizioni particolarmente difficili con illuminazione scarsa.

⭕️If you notice what's inside the cameras in this ad

You will conclude what Samsung will focus on cameras

Night photography quality

And his picture of the moon and the stars

See “Thread"👇to see what I mean pic.twitter.com/i8at9okG0o

— Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 10, 2023