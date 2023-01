Le indiscrezioni riguardanti la famiglia Samsung Galaxy S23 si susseguono senza sosta. Il trio di flagship coreani è sempre al centro delle attenzioni da parte di tutti i principali esperti di settore.

Ogni giorno che passa riusciamo a scoprire un nuovo dettaglio sui top di gamma come per esempio la tipologia di memoria RAM utilizzata o le dimensioni del display. La presunta scheda tecnica di tutti i device sta prendendo forma, in attesa della conferma ufficiale che arriverà solo il primo febbraio con il lancio ufficiale.

Tuttavia, in attesa della conferma da parte di Samsung, i leaker continuano a rilasciare informazioni preziose. Come mostrato su Twitter da SnoopyTech, questa volta è il turno degli accessori che accompagneranno i Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra.

Svelate le bellissime cover in pelle ufficiali che accompagneranno la famiglia Samsung Galaxy S23 sin dal lancio

Samsung sembra intenzionata a lanciare una serie di accessori di tutti i tipi per i nuovi Galaxy S23 e le cover in pelle saranno le prime. Trattandosi di prodotti ufficiali, saranno disponibili sia sul sito del produttore che presso rivenditori di terze parti.

Basandoci su questa informazione, possiamo immaginare che il produttore coreano manterrà un prezzo simile a quello della precedente generazione. Indicativamente, il prezzo di una cover di pelle originale per il Galaxy S22 Ultra si aggira introno ai 35 euro.

Ovviamente, Samsung introdurrà alcuni nuovi colori per differenziarsi dalla precedente generazione. Se per i Galaxy S22 le cover erano disponibili in nero, grigio e burgundy (rosso scuro), per i Galaxy S23 arriveranno in nero, grigio e cammello. Tutti e tre i modelli potranno contare sulle stesse colorazioni.