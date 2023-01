Samsung Galaxy S23, ecco la data e le specifiche del top di gamma da battere

Tutti ormai sono pronti all’arrivo di un nuovo top di gamma nel mondo degli smartphone che questa volta arriverà da parte di uno dei colossi assoluti che è Samsung. La nuova line-up Samsung Galaxy S23 sta per fare il suo arrivo ufficiale, con tutta probabilità il prossimo 1 febbraio durante l’evento classico Unpacked. Le novità dovrebbero essere tante come raccontano le indiscrezioni, anche se non troppe. Si tratta soprattutto di modifiche che verranno apportate al lato hardware, per rendere i dispositivi ancora più performanti.

Galaxy S23, Samsung sta preparando uno smartphone che dovrebbe lasciare indietro la concorrenza senza troppi problemi

Si sta per preparare al lancio Samsung, colosso che proporrà il suo nuovo smartphone di altissimo livello. Parlando della versione Galaxy S23 Ultra, i dubbi sembrano ormai pochi, con la memoria interna che arriverà a 1TB, È una memoria RAM da 12 giga. Inoltre si sa poco per quanto riguarda le fotocamere, ma dovrebbe esserci un netto salto in avanti.

Stando a quanto riportato poi i modelli S23 ed S23 Plus dovrebbero avere dalla loro parte un’archiviazione in grado di arrivare ad un massimo di 512 giga mentre la memoria RAM arriverà a 8GB. La versione da 128 giga dovrebbe essere venuta solo ed esclusivamente su un numero limitato di mercati nel mondo. Per quanto riguarda le colorazioni, arriveranno in Botanic Green, Misty Lilac, Phantom Black e Cotton Flower.

Punto di vista del design, Samsung non dovrebbe cambiare poi così tanto, seguendo quindi anche la linea che Apple ha sposato con i suoi nuovi iPhone.