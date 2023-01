La PS5 è commercializzata come un dispositivo che puoi utilizzare sia orizzontalmente che verticalmente. La console è così massiccia che trovare un posto per essa può essere di per sé un rompicapo, quindi per fortuna almeno abbiamo la possibilità di usarla verticalmente. Ma alcuni esperti di riparazione hardware affermano che l’uso verticale della PS5 è una cattiva abitudine che potrebbe uccidere la tua console.

Secondo i funzionari di Sony e la maggior parte dei siti web di tecnologia, puoi utilizzare la tua PS5 in verticale o in orizzontale, il dispositivo è stato progettato per questo. Il sito web tecnico Fossbytes la mette in questo modo: “Non importa come scegli di mettere la PS5; sia che tu lo metta in posizione orizzontale o verticale, la console funzionerà come dovrebbe.”

Ma dopo 2 anni di vita della console, gli esperti di hardware delle officine di riparazione di console stanno raccontando una storia diversa.

Secondo 68Logic, un membro della scena PlayStation che possiede un negozio di riparazioni hardware in Francia dal 2010, l’uso della tua PS5 in verticale può danneggiarla in modo permanente e ha visto il risultato in prima persona con le console dei suoi clienti.

Cosa potrebbe succedere di brutto

Il problema, dice, è che il metallo liquido utilizzato per raffreddare l’APU a volte può fuoriuscire, il che influisce sul raffreddamento. Anche Ben Montana, proprietario dell’officina specializzata ILoveMyConsole in Francia, ha cercato di attirare l’attenzione su questo problema per mesi. Dice che questi non sono casi isolati. Secondo lui, il rischio è alto per le PS5 che sono rimaste in piedi in verticale per molto tempo, e dice che tutti i modelli sono interessati. Ciò include le console in edizione digitale (ma alcune persone teorizzano che le vibrazioni dell’unità Blu Ray potrebbero rendere il problema più grave su PS5 in edizione fisica).

In teoria, il metallo liquido utilizzato per raffreddare le CPU non è un problema. Il meccanismo di raffreddamento e la CPU sono così strettamente connessi che nulla dovrebbe fuoriuscire o “cadere” (se è stata applicata la giusta quantità), ed è per questo che generalmente non c’è alcun problema con l’utilizzo di una scheda madre messa in verticale.

Tuttavia sembra che diversi casi abbiano dimostrato che il “sigillo” della PS5 tra l’APU e il suo dispositivo di raffreddamento a volte può spostarsi o essere danneggiato. In tal caso, se la tua PS5 è posizionata orizzontalmente, il metallo liquido rimarrà piatto e manterrà la maggior parte delle sue proprietà termiche per aiutare a raffreddare la PS5. Ma se la tua PS5 è verticale e “qualcosa” di brutto accade al sigillo, allora c’è il rischio che il metallo liquido cada progressivamente, diventando irregolare, saranno influenzate la sua capacità di raffreddamento.