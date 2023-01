Il 2023 è finalmente arrivato e i videogiocatori di tutto il mondo stanno aspettando con ansia le nuove uscite. Per questo nuovo anno è infatti previsto l’arrivo ufficiale di tantissimi nuovi videogiochi e questi ultimi saranno disponibili su diverse console da gaming, tra cui PS4, PS5, PC, Xbox e Nintendo.

Tanti giochi in arrivo quest’anno sulle console PS4 PS5, Xbox, PX e Nintendo

Già nel corso del 2022 erano emersi in rete numerosi rumors riguardo ai nuovi videogiochi in uscita durante l’anno nuovo. Ora il 2023 è arrivato e sappiamo già che ci saranno tante novità per i videogiocatori e per tutte le console. In particolare, i primi tre mesi di questo nuovo anno saranno davvero ricchi di novità.

Tra questi, ci sono titoli particolarmente attesi dagli utenti. Ricordiamo ad esempio Hogwarts Legacy, molto atteso e purtroppo rimandato più volte, ma che ora arriverà ufficialmente il 10 febbraio 2023 su PC, Xbox Series X e S e PS5. Vi è poi Resident Evil 4 Remake, titolo anch’esso molto atteso dai fan e che arriverà ufficialmente il 24 marzo 2023 per le stesse console.

Sempre a febbraio debutterà poi ufficialmente PS VR2, il nuovo visore per la realtà aumentata di casa Sony. Il 18 febbraio 2023 arriverà poi il videogioco Tales of Symphonia Remastered e sarà disponibile per PS4, Xbox One e Nintendo Switch. A gennaio, invece, oltre a numerosi videogiochi arriverà ufficialmente anche il nuovo controller di Sony, ovvero DualSense Edge. Ricordiamo inoltre Dead Space Remake, videogioco in arrivo il 27 gennaio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X e S.