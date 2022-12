PlayStation, l'elenco dei giochi in promo adatti a chi vuole spendere poco

Il Black Friday è passato già da un po’, ma in fondo non si è mai concluso. A dimostrarlo c’è PlayStation, la quale ha proposto degli sconti interessanti sui videogiochi. Dunque, dopo i videogame a meno di 3 euro è giunto il momento di scoprire l’elenco di quelli sotto i 15 euro per PS4 e PS5.

PlayStation: i migliori videogame a prezzi modesti

Tra i nuovi titoli non mancano “Mafia: Definitive Edition”, “Cuphead” e “Diablo II: Resurrected”. Ma questi sono solo alcuni tra i migliori sconti di PlayStation ad una fascia di prezzo simile, tutto il resto è nel negozio digitale di Sony.

Dead by Daylight : scontato del 50%, a 14,99 euro;

: L’Ombra della Guerra – Definitive Edition: scontato del 75%, a 12,49 euro; Metro Saga: Bundle (include Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux e Metro Exodus Gold Edition): scontato del 75%, a 14,99 euro;

Se vi siete persi la precedente lista dei videogiochi per PlayStation a meno di 5 euro è arrivato il momento di recuperare: i Saldi di Gennaio resteranno attivi fino al prossimo 7 gennaio 2023. In alternativa potete sempre fare click sul link di seguito per risparmiare più di quanto pensiate.