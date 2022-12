Sul Play Store di Google si trovano davvero tantissime applicazioni compatibili con Android, rappresentanti la perfetta occasione per gli utenti per fruire di tutte quelle funzioni che altrimenti non sarebbe possibile godere appieno. Molte, tuttavia, sono però a pagamento, per questo motivo vi proponiamo una rubrica in cui trovare le migliori offerte della singola giornata.

Scaricare un’applicazione o un gioco dal Play Store è decisamente più semplice di quanto avreste mai immaginato, poiché basta collegarvi allo store dal vostro dispositivo mobile, e premere il pulsante Installa, per vederla comparire in tempi brevissimi nella memoria dello smartphone.

Android e Play Store, i software gratis di oggi

Le opportunità di risparmio celate dal Play Store di Google sono davvero tantissime e coinvolgono da una parte i giochi mobile, quali possono essere Pentamon: Monster RPG (in versione VIP, link), Find Those Words Pro (link) o anche Christmas Games 5 in 1 (link).

Dall’altro invece spiccano sia temi o watchface per il dispositivo indossabile, come Modul Class Digital (link) o Theme Solitaire Tripeaks Tri T (link), per finire con una applicazione pensata per coloro che vogliono mantenersi in forma anche a casa, come Home Workouts No Equipment Pro (link).

Al momento non sappiamo per quanto tempo i prezzi resteranno scontati, per questo motivo consigliamo caldamente di affrettare la scelta, in modo da ricorrere il prima possibile all’acquisto ed evitare spiacevoli sorprese che potrebbero minare la nostra sicurezza.