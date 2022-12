Apple si concentra nuovamente sulle tastiere per MacBook e brevetta una soluzione davvero innovativa per la presenza di tasti interattivi. Il colosso ha più volte manifestato la volontà di realizzare una tastiera del tutto originale e svariati brevetti sono apparsi in rete senza mai diventare realtà. Questa volta però potremmo realmente assistere all’arrivo di una nuova tastiera.

Apple potrebbe creare una nuova tastiera per MacBook!

Il nuovo brevetto depositato da Apple descrive quella che in futuro potrebbe essere la tastiera di un MacBook. In passato abbiamo avuto modo di assistere all’emergere di un documento simile ma nulla è stato fino ad ora realizzato. L’azienda potrebbe comunque aver apportato delle modifiche interessati al documento precedente così da poter passare alla messa a punto del dispositivo.

La tastiera idealizzata si distinguerebbe dalle attuali per la presenza di tasti dotati di singoli display OLED o Micro-LED in grado di mostrare simboli differenti in base alle esigenze. Ogni utente, quindi, potrebbe personalizzare la sua tastiera. Inoltre, il documento fa riferimento alla possibilità di assistere alla proiezione di immagini e animazioni.

Non è chiaro il materiale al quale l’azienda farà ricorso per la realizzazione dei singoli tasti ma è da escludere l’idea che possa utilizzare il vetro. Un brevetto emerso in passato riportava i dettagli su una tastiera interamente in vetro davvero interessante ma decisamente irrealizzabile per via della sua fragilità. In questo caso il colosso di Cupertino potrebbe optare per l’alluminio così da porre rimedio anche ai danni causati dall’usura.

Apple non ha ancora offerto alcuna informazione sull’effettiva intenzione di dedicarsi alla realizzazione della tastiera in questione. Non è da escludere la possibilità che possa accantonare il brevetto ancora una volta.