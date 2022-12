CoopVoce è eccezionale, le EVO 30 e 100 ancora disponibili a partire da 4 euro

Nessuno avrebbe mai immaginato che le offerte di quest’ultimo periodo prima del Natale risultassero le migliori. A quanto pare i gestori hanno deciso di fare realmente sul serio, mettendo in campo tutti i loro sforzi per promuovere offerte di livello. A testimoniarlo in primo luogo è certamente il famosissimo gestore virtuale CoopVoce, il quale all’interno delle sue tre offerte mette davvero qualsiasi contenuto.

L’obiettivo questa volta sarà sempre lo stesso, il solito: accaparrarsi quanti più nuovi utenti possibili, magari riportando indietro qualche vecchio cliente scontento. Con prezzi del genere sarà molto più facile, anche se la qualità giocherà la sua parte così come la grande generosità in termini di contenuti, proprio per battere la concorrenza con offerte di livello. Da qualche anno però gli utenti avrebbero capito che ci sono gestori che con qualche euro in meno riescono ad offrire praticamente gli stessi contenuti se non qualcosa in più. Allo stesso tempo bisogna però valutare che la grande qualità dei soliti gestori non possono averla tutti. Proprio per tale motivo CoopVoce vuole dimostrare tanto con le sue EVO.

CoopVoce: le nuove offerte partono da soli 4,90 euro al mese con tutto incluso nel prezzo

le promozioni di questo provider partono da quella che costa solo 4,90 € al mese offrendo minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Si prosegue poi con altre due soluzioni molto gettonate dagli utenti, le quali costano rispettivamente 6,90 e 8,90 € al mese.

Oltre a minuti e in questo caso 1000 SMS, queste due promozioni consentono di avere rispettivamente ogni mese 30 giga e 100 giga per navigare sul web senza limiti.