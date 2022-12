Continuano i test per la prossima vettura del noto marchio automobilistico tedesco Audi. Nel corso delle ultime ore, infatti, la versione restyling di Audi A6 è stata intercettata nuovamente su strada e questa volta su delle piste invernali, in modo da testarne l’efficacia anche in condizioni climatiche non ottimali.

Audi A6, la versione restyling si fa spiare di nuovo su strada in alcune foto

Non molto tempo fa abbiamo già avuto modo di vedere all’opera su strada la prossima vettura del marchio tedesco Audi. Nonostante questo, come già accennato, sembra che l’azienda stia ancora ultimando gli ultimi test su strada della versione restyling di Audi A6, dato che quest’ultima è stata intercettata nuovamente su strada su alcune piste invernali.

Dalle nuove foto emerse in rete, possiamo notare come la vettura abbia meno zone camuffate rispetto a quanto visto in precedenza. I camuffamenti, infatti, interessano prevalentemente la zona frontale e la zona posteriore. Ancora una volta, queste nuove foto su strada ci confermano quanto era già emerso fino ad ora.

Il restyling della nuova vettura di Audi apporterà soltanto alcuni piccoli ritocchi estetici rispetto al passato, fra cui sicuramente un nuovo look ed un nuovo design per i gruppi ottici posteriori e per i fari anteriori. Potrebbero inoltre essere implementate anche nuove colorazioni inedita per questa versione. All’interno della vettura saranno poi implementate le nuove tecnologie dell’azienda, tra cui anche un nuovo sistema di infotainment. Oltre a questa versione, comunque, sappiamo già che l’azienda è anche al lavoro sulla prossima elettrica Audi A6 e-tron, anch’essa intercettata qualche giorno fa su strada.