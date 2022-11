Il noto marchio automobilistico tedesco Audi ha in serbo per i prossimi mesi numerose nuove vetture. Tra queste, abbiamo avuto modo di vedere qualche foto spia della versione restyling della prossima Audi A3. Tuttavia, l’azienda sta preparando anche l’arrivo sul mercato di una nuova berlina elettrica, ovvero la prossima Audi A6 e-tron. Audi, in particolare, sta ancora testando l’efficienza di questa vettura. Nel corso delle ultime ore è stata infatti avvistato durante alcuni test sulle piste di Nurburgring.

Audi A6 e-tron: ecco nuove foto spia della berlina elettrica sulle piste di Nurburgring

Soltanto qualche giorno fa abbiamo avuto modo di vedere alcune foto su strada del restyling della prossima Audi A3. Tuttavia, come già accennato, in queste ore è stata avvistata un’altra vettura del noto marchio tedesco. In particolare, si tratta della prossima Audi A6 e-tron e quest’ultima è stata avvistata durante alcuni test sulla pista di Nurburgring. Dalle foto pubblicate in rete, è possibile osservare ancora la presenza di alcuni camuffamenti.

Nonostante questo, è comunque possibile notare alcuni piccoli particolari. Tra questi, vi sono ad esempio il diffusore e i gruppi ottici posteriori ed i fari anteriori sdoppiati. Nel complesso, comunque, l’aspetto esteriore non si discosta molto da quello del concept presentato un anno fa.

Le foto pubblicate in rete non ci hanno dato modo di osservare gli interni della nuova vettura del marchio tedesco Audi. Tuttavia, è praticamente certa la presenza di una strumentazione digitale e di un sistema di infotainment. La vettura si poggerà inoltre sulla piattaforma PPE.