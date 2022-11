L’operatore Tim Italia ha recentemente deciso di lanciare una nuova offerta della gamma Young, disponibile per tutti gli utenti che ancora non hanno compiuto 25 anni di età.

Per promuovere la sua offerta generazionale TIM Young l’operatore ha lanciato un nuovo spot pubblicitario con la ballerina Elena D’Amario, testimonial dell’operatore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim lancia una nuova offerta Young

Il nuovo spot è stato anche pubblicato sia nei canali social di TIM che sul profilo YouTube dell’operatore, nella giornata dello scorso 22 novembre 2022. Durante il video promozionale, Elena D’Amario e altri ballerini si esibiscono sotto il brano “Supermodel“ dei Måneskin, canzone utilizzata già da diversi mesi nei vari spot TIM.

La nuova offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 minuti internazionali validi dall’Italia verso i numeri dell’Unione Europea, SMS illimitati verso tutti in Italia, TIMMUSIC incluso e 100 Giga (con TIM Ricarica Automatica) o 50 Giga (con addebito su credito residuo) di traffico dati validi anche in 5G fino a 2 Gbps (se c’è copertura), il tutto al costo di 9,99 euro al mese.

Inoltre, sono disponibili anche le altre opzioni TIM One Number x Young in promo a 0,99 euro al mese, Google One 100GB a 1,99 euro al mese e TIMGAMES x Young in promo a 5 euro al mese. Per sottoscrivere TIM Young, lo spot invita a recarsi nei negozi TIM o ad accedere al sito ufficiale dell’operatore. In ogni caso, come già accennato, questa offerta generazionale è dedicata esclusivamente a nuovi e già clienti Under 25, ovvero con fino a 25 anni di età.