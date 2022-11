L’operatore Tim Italia, attraverso il proprio programma di fidelizzazione Tim Party, durante la prima metà di Dicembre 2022 offre biglietti in omaggio per mezzi pubblici, sosta o accesso alle zone a traffico limitato a tutti i propri clienti iscritti.

Per aderire a questa iniziativa promozionale, prevista per il periodo che va dal 1° al 15 Dicembre 2022, salvo eventuali cambiamenti, come detto bisognerà essere iscritti al programma fedeltà gratuito TIM Party. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim Party offre biglietti per mezzi pubblici, sosta e ZTL gratuitamente ai propri clienti

Dunque, durante il periodo di validità della promo, direttamente su TIM Party, i clienti dovranno richiedere un apposito PIN con il quale poter ottenere i biglietti gratuiti. In seguito, in questo caso fino al 31 Dicembre 2022, sarà necessario scegliere il biglietto che si preferisce, selezionare la città in cui lo si vuole utilizzare e inserire il PIN ottenuto con TIM Party all’interno dell’app TIMpersonal, disponibile sia per Android su Google Play Store che per iOS su Apple App Store.

Il cliente Tim che richiede il codice promozionale potrà scegliere tra biglietti per mezzi pubblici, per sosta o per accesso alle zone a traffico limitato (ZTL), scegliendo tra 200 città tra cui anche Milano, Roma, Napoli, Firenze, Genova, Pisa, Livorno, Padova e Bari. In tutti i casi, dopo aver effettuato la richiesta tramite l’app TIMpersonal, il cliente riceverà il biglietto gratuito tramite SMS.

Oltre che tramite codice sconto con questa iniziativa in arrivo, i servizi di smart mobility sono disponibili all’interno dell’app TIMpersonal anche a pagamento. Con il programma fedeltà TIM Party, in aggiunta a questa nuova promozione per TIMpersonal, attualmente e fino al 24 Novembre 2022, salvo cambiamenti, è disponibile anche la nuova iniziativa Black Party, ovvero una selezione di vantaggi offerti in occasione del Black Friday.