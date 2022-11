Elon Musk ha deciso di sponsorizzare StarLink su Twitter spendendo 250.000 dollari, poiché il social network vede gli inserzionisti fuggire e in alcuni casi trasferire i loro soldi a rivali come Google e Meta.

La campagna Starlink promuoverà il servizio sulla piattaforma che Musk ha appena acquistato per 44 miliardi di dollari in Australia e Spagna, secondo i documenti interni visualizzati dalla CNBC.

Twitter ha dovuto affrontare un esodo da quando l’accordo di Musk è andato a buon fine. L’acquisto dell’annuncio Starlink arriva proprio mentre l’azienda entra in un momento cruciale dell’anno in cui in genere farebbe accordi con inserzionisti che generano il 30 percento delle sue entrate annuali, osserva il Wall Street Journal.

Musk corre ai ripari

Secondo quanto riferito, molte delle discussioni che hanno portato a tali accordi non hanno avuto luogo o sono state sospese a causa della costante incertezza che circonda Twitter e del fatto che il reparto di vendita di annunci del social network è allo sbando.

Starlink utilizza i satelliti per fornire Internet ad alta velocità in luoghi incapaci di accedere a infrastrutture in fibra ottica o via cavo.

In risposta al rapporto della CNBC, Musk ha scritto: “SpaceX Starlink ha acquistato un pacchetto pubblicitario minuscolo per testare l’efficacia della pubblicità su Twitter in Australia e Spagna. Ha fatto lo stesso per FB/Insta/Google.’

I giganti della pubblicità Interpublic Group e Havas Media hanno entrambi raccomandato ai clienti di sospendere la spesa pubblicitaria su Twitter. Omnicon Group, le cui agenzie acquistano annunci per conto di grandi aziende, venerdì ha anche detto ai clienti di sospendere le pubblicità su Twitter fino a nuovo avviso, secondo un documento interno visto da The Verge.